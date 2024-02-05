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Джоэл Эмбиид перенесёт операцию на колене, сроки восстановления не сообщаются

Джоэл Эмбиид перенесёт операцию на колене, сроки восстановления не сообщаются
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид перенесет операцию после полученной травмы в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:119), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Сроки восстановления не будут определены после операции.

29-летнему баскетболисту диагностировали смещение лоскута мениска левого колена. Это произошло в результате падения на его левую ногу форварда форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминги. Ранее он только восстановился после повреждения колена.

В нынешнем сезоне Эмбиид провёл 34 матча, где в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 результативных передач. После 48 матчей «Филадельфия» занимает пятое место в Восточной конференции с 78 очками. Лидирует в таблице «Бостон Селтикс» (88 очков).

Момент с травмой:
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Вернувшийся после травмы колена в матче с «Голден Стэйт» Эмбиид вновь получил повреждение
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