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«Юта» обыграла «Милуоки», несмотря на 33 очка Янниса Адетокунбо

«Юта» обыграла «Милуоки», несмотря на 33 очка Янниса Адетокунбо
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Сегодня, 5 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Юта Джаз» и «Милуоки Бакс». Хозяева победили со счётом 123:108.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету 33 очка, семь подборов и 13 результативных передач. Его партнёр по команде Бобби Портис отметился 27 очками и семью подборами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Малик Бизли (16), Дэмьен Лиллард (12) и Эй Джей Грин (10).

Самым результативным игроком в составе «Юты» стал форвард Лаури Маркканен. Он набрал 21 очко, совершил три подбора и две передачи. Разыгрывающий Коллин Секстон отметился 19 очками, одним подбором и тремя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
05 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
123 : 108
Милуоки Бакс
Милуоки
Юта Джаз: Маркканен - 21, Секстон - 19, Джордж - 19, Коллинс - 15, Кесслер - 13, Кларксон - 12, Фонтеккио - 11, Олиник - 8, Агбаджи - 3, Данн - 2, Хортон-Такер, Саманич, Юртсевен
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Портис - 27, Бисли - 16, Лиллард - 12, Грин - 10, Краудер - 6, Пэйн - 3, Коннотон - 1, Боучэмп, Ливингстон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
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