«Юта» обыграла «Милуоки», несмотря на 33 очка Янниса Адетокунбо

Сегодня, 5 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Юта Джаз» и «Милуоки Бакс». Хозяева победили со счётом 123:108.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету 33 очка, семь подборов и 13 результативных передач. Его партнёр по команде Бобби Портис отметился 27 очками и семью подборами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Малик Бизли (16), Дэмьен Лиллард (12) и Эй Джей Грин (10).

Самым результативным игроком в составе «Юты» стал форвард Лаури Маркканен. Он набрал 21 очко, совершил три подбора и две передачи. Разыгрывающий Коллин Секстон отметился 19 очками, одним подбором и тремя передачами.