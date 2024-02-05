Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич вышел на первое место в списке претендентов на MVP

Никола Йокич вышел на первое место в списке претендентов на MVP
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич вышел на первое место в обновлённом рейтинге претендентов на награду MVP.

Дело в том, что лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид перенесёт операцию после травмы, полученной в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:119) и согласно новому правилу лиги потеряет возможность побороться за награду.

29-летнему баскетболисту диагностировали смещение лоскута мениска левого колена. Это произошло в результате падения на его левую ногу форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминги. Эмбиид совсем недавно восстановился после повреждения колена. Известно, что игрок пропустит долгий отрезок.

Рейтинг MVP:

1. Никола Йокич («Денвер Нагегтс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
5. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

Материалы по теме
Эмбиид сломался — в битве за MVP нет интриги? Теперь на эту награду всего один претендент
Эмбиид сломался — в битве за MVP нет интриги? Теперь на эту награду всего один претендент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android