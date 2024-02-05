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Леброн Джеймс рассказал, что нужно для того, чтобы достичь величия

Леброн Джеймс рассказал, что нужно для того, чтобы достичь величия
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что, по его мнению, требуется баскетболистам, чтобы достичь величия.

«Чтобы стать великим, нужно быть эгоистом, а некоторые люди должны иногда уходить на второй план», — приводит слова Джеймса Legion Hoops.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА Леброн Джеймс принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 24,9 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,6 результативной передачи.

4 февраля «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» со счётом 113:105. Матч проводился на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Леброн Джеймс набрал 24 очка, совершил пять подборов и отметился пятью результативными передачами.

Ранее Леброн Джеймс опубликовал на своей странице в социальной сети загадочный пост с эмодзи песочных часов, что породило многочисленные слухи об обмене 39-летнего игрока.

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