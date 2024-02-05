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«Юта» обыграла «Милуоки» в четвёртой четверти со счётом 40:13

Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Юта Джаз» на своей площадке обыграла «Милуоки Бакс» (123:108). Четвёртая четверть завершилась с разгромным счётом 40:13 в пользу хозяев.

Стоит отметить, что перед началом заключительной четверти «Бакс» вели в счёте с разницей в 12 очков. Согласно суперкомпьютеру, команда имела 95.4% шансов на победу.

Все результаты игрового дня НБА 5 февраля

«Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:91.

«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 99:115.

«Майами Хит» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:103.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:90.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 135:127 (ОТ).

«Юта Джаз» — «Милуоки Бакс» — 123:108.

«Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 111:103.