«Мемфис» приехал в Бостон без 13 игроков. Команда выступала ввосьмером

Сразу 13 игроков «Мемфис Гриззлиз» не сумели принять участие в выездном матче Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс». Команде пришлось проводить встречу ввосьмером.
Сама встреча завершилась убедительной победой хозяев площадки со счётом 131:91.
Травмированные игроки «Мемфиса»:
Джейк Ларэвиа (травма лодыжки);
Санти Альдама (травма верхней части тела);
Десмонд Бейн (травма лодыжки);
Джарен Джексон (травма бедра);
Брэндон Кларк (травма ахилла);
Джон Кончар (травма икры);
Джа Морант (травма плеча);
Виктор Оладипо (травма колена);
Деррик Роуз (травма подколенного сухожилия);
Маркус Смарт (травма пальца);
Ксавьер Тиллман (травма колена);
Винс Уильямс-мл.(травма запястья);
Зайари Уильямс (травма руки).