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«Мемфис» приехал в Бостон без 13 игроков. Команда выступала ввосьмером

Сразу 13 игроков «Мемфис Гриззлиз» не сумели принять участие в выездном матче Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс». Команде пришлось проводить встречу ввосьмером.

Сама встреча завершилась убедительной победой хозяев площадки со счётом 131:91.

Травмированные игроки «Мемфиса»:

Джейк Ларэвиа (травма лодыжки);

Санти Альдама (травма верхней части тела);

Десмонд Бейн (травма лодыжки);

Джарен Джексон (травма бедра);

Брэндон Кларк (травма ахилла);

Джон Кончар (травма икры);

Джа Морант (травма плеча);

Виктор Оладипо (травма колена);

Деррик Роуз (травма подколенного сухожилия);

Маркус Смарт (травма пальца);

Ксавьер Тиллман (травма колена);

Винс Уильямс-мл.(травма запястья);

Зайари Уильямс (травма руки).