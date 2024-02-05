Инсайдер сообщил, на что нацелены в «Лейкерс» перед дедлайном

Инсайдер The Athletic Йован Буха рассказал о целях «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном обменов.

«Лейкерс» необходимо создать последовательность в своей игре. В то же время им, вероятно, придется совершить сделку или две. По словам источников в команде, к дедлайну «Лейкерс» сделают больший акцент на приобретении защитника», — сказал Буха.

4 февраля «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» со счётом 113:105. Матч проводился на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Леброн Джеймс набрал 24 очка, совершил пять подборов и отметился пятью результативными передачами. Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Никс»), набравший 36 очков при шести подборах и 10 ассистах. В состав «Лейкерс» вернулся пропустивший предыдущую игру из-за травмы Леброн Джеймс, на счету которого 24 набранных очка, пять подборов и пять результативных передач.