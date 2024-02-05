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Стала известна позиция «Хорнетс» по поводу Хэйворда перед дедлайном

Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд может покинуть команду в ближайшее время, если его смогут обменять. В противном случае «Шарлотт» планирует подписать новый контракт с баскетболистом. Об этом сообщил инсайдер Марк Стейн.

Стоит отметить, что нынешний контракт Хэйворда истекает по окончании сезона-2023/2024, за который он должен получить $ 31,5 млн.

Форвард не играет с 26 декабря из-за травмы икроножной мышцы.

В нынешнем сезоне лёгкий форвард принял участие в 25 встречах, набирая в среднем 14,5 очка, делая 4,7 подбора и 4,6 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,8, трёхочковых — 36,1.

Ранее сообщалось, что некоторые команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривают возможный сценарий выкупа контракта между «Шарлотт» и 33-летним баскетболистом