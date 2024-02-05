Гомельский объяснил, за счёт чего УНИКС обыграл ЦСКА

Популярный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу победы УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (83:73).

«Тренер УНИКСа Перасович принял в перерыве матча решение о смене тактики в позиционном нападении. Для его визави Райковича такая смена была неожиданностью. ЦСКА так и не нашёл противоядия и не смог организовать против такого хода эффективной защиты. Дело не в игроках, а в игровой дисциплине, которая в этом матче у УНИКСа была намного выше», — написал Гомельский на своём сайте.

Самым результативным игроком матча стал защитник казанской команды Дмитрий Кулагин, набравший 27 очков. Также на его счету три подбора и одна результативная передача.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, а УНИКС находится на второй позиции. Команды завершили выступления на первом этапе чемпионата.