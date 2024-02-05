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«Это достаточно круто». Карри — о 60 очках в матче с «Атлантой»

«Это достаточно круто». Карри — о 60 очках в матче с «Атлантой»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал свою результативность в матче с «Атлантой Хоукс» (134:141 ОТ).

Напомним, лидер «Уорриорз» записал в свой актив 60 очков.

Стоит отметить, что Карри стал лишь вторым игроком в истории НБА, который в возрасте 35+ лет сумел преодолеть отметку в 60 очков. Первым был Коби Брайант.

«Это достаточно круто. Я не знал, что я второй игрок с таким рекордом. Это была его последняя игра? Это особенно трогательно, учитывая, что мы проиграли.

Это просто одна из тех вещей, которые воспринимаются слишком близко к сердцу. Тяжело осознавать, что мы проиграли, пытаясь сделать всё возможное, чтобы победить Подобные матчи усиливают разочарование этим сезоном», — приводит слова Карри ESPN.

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