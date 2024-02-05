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Чарльз Баркли: лимит для участия в индивидуальных наградах должен был составлять 70 матчей

Чарльз Баркли: лимит для участия в индивидуальных наградах должен был составлять 70 матчей
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Член Зала славы, бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли считает, что баскетболисты сами виноваты в том, что лиге пришлось ввести новое правило, согласно которому каждый игрок должен провести не менее 65 игр регулярного сезона, чтобы участвовать в борьбе за индивидуальные награды.

«Этим игрокам некого винить, кроме самих себя. Ассоциация игроков подписала сделку. Я думал, что этот лимит должен был составлять 70 матчей. Эти игроки поставили себя в ситуацию, когда они не уважали игру и начали отдыхать, стремились «регулировать нагрузку. НБА была вынуждена что-то делать.

Это справедливое правило. Я искренне надеялся, что лимит будет 70 матчей», — сказал Баркли в эфире Inside the NBA.

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