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Джейсон Тейтум: я скучаю по Маркусу Смарту

Джейсон Тейтум: я скучаю по Маркусу Смарту
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Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу Маркуса Смарта, который перед началом сезона перешёл в «Мемфис Гриззлиз».

Напомним, сегодня, 5 февраля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 131:91.

Стоит отметить, что Смарт не принимал участия в игре из-за травмы.

«Было здорово видеть, как его приняли наши болельщики. Он был сердцем и душой этой организации. Он отдавал свою кровь, пот и слёзы каждую ночь. Люди показали, что ценят это, что любят его. Он заслужил. Было приятно увидеться. Я скучаю по нему», — приводит слова Тейтума Clutch Points.

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