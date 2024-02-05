Джейсон Тейтум: я скучаю по Маркусу Смарту

Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу Маркуса Смарта, который перед началом сезона перешёл в «Мемфис Гриззлиз».

Напомним, сегодня, 5 февраля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 131:91.

Стоит отметить, что Смарт не принимал участия в игре из-за травмы.

«Было здорово видеть, как его приняли наши болельщики. Он был сердцем и душой этой организации. Он отдавал свою кровь, пот и слёзы каждую ночь. Люди показали, что ценят это, что любят его. Он заслужил. Было приятно увидеться. Я скучаю по нему», — приводит слова Тейтума Clutch Points.