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Стало известно, кого «Денвер» хочет получить до конца дедлайна

«Денвер Наггетс» рассматривает вариант с подписанием разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Дилона Райта.

В нынешнем сезоне Райт принял участие в 28 матчах. В среднем за игру он набирает 4,4 очка и делает 2,7 передачи.

Напомним, сегодня, 5 февраля, в Денвере (США) на «Болл-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева победили со счётом 112:103.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету 29 очков, восемь подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей отметился 21 очком, пятью подборами и 10 передачами.

Ранее стало известно, что Йокич вышел на первое место в обновлённом рейтинге претендентов на награду MVP.