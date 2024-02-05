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Брэдли Бил прокомментировал 43 очка в своём первом матче с «Вашингтоном»

Брэдли Бил прокомментировал 43 очка в своём первом матче с «Вашингтоном»
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Брэдли Бил дал комментарий по поводу своего выступления в первом после обмена матче с «Вашингтон Уизардс» (140:112).

Американец записал на свой счёт 43 очка, два подбора и шесть передач.

«Я немного знаю этот зал, но в последних играх у меня не всё получалось. Было просто здорово словить нужный мне ритм. Что может быть лучше, чем твой старый дом? Мне просто повезло. Мои товарищи по команде подбадривали и поддерживали меня, они хотели, чтобы я тоже выиграл. Это было приятное чувство. Как только мяч оказался в воздухе, всё пошло как по маслу. Я наслаждался каждым моментом, процессом и получал удовольствие», — приводит слова Била Fadeaway World.

Напомним, Бил на протяжении всей карьеры выступал за франшизу «Уизардс». Всего баскетболист провёл за «Вашингтон» 11 сезонов, после чего перешёл в «Финикс».

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