Карданахишвили: УНИКС нас наказал за то, что мы расслабились

Защитник ЦСКА Антон Карданахишвили дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (73:83).

«Классная игра Дмитрия Кулагина повлияла на результат, в какой‑то момент даже казалось, что его нельзя остановить.

Но все равно где‑то это пошло от нашей игры: после перерыва она была не такая агрессивная, как в первой половине. Тренер сказал, что после перерыва мы не следовали плану. Может быть, где‑то расслабились и подумали, что матч уже выигран. УНИКС нас за это наказал», — приводит слова Карданахишвили «Матч ТВ».

Самым результативным игроком матча стал защитник казанской команды Дмитрий Кулагин, набравший 27 очков. Также на его счету три подбора и одна результативная передача.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, а УНИКС находится на второй позиции. Команды завершили выступления на первом этапе чемпионата.