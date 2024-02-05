Эксперт Виндхорст объяснил, почему Леброн дал интервью с символикой «Никс»

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Виндхорст отреагировал поведение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который после матча с «Нью-Йорк Никс» (113:105) в рамках регулярного чемпионата НБА дал интервью, окутавшись в полотенце с символикой соперника.

«Леброн Джеймс знал и осознавал, что надел полотенце с символикой «Нью-Йорк Никс». Зачем ему связываться с «Никс»? Потому что он использовал «Никс» как инструмент давления на «Лейкерс», – приводит слова Виндхорста ClutchPoints.

Фото: Кадр из трансляции матча «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс»

4 февраля «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в матче с «Нью-Йорк Никс» со счётом 113:105. Матч проводился на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Леброн Джеймс набрал 24 очка, совершил пять подборов и отметился пятью результативными передачами. После игры у Леброна оказалось полотенце с символикой «Никс», что вызвало настоящий ажиотаж.