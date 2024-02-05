Стали известны участники конкурса трёхочковых бросков на МВЗ НБА

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Известный инсайдер Шамс Чарания огласил список игроков, которые будут участвовать в конкурсе трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в этом году.

В него вошли:

Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится 18 февраля. Ранее стали известны все его участники.

Восточная конференция: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»), Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»), Бэм Адебайо («Майами Хит»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»), Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»). Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

Западная конференция: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»).