Стал известен MVP месяца в Единой молодёжной лиге

Форвард «ЦСКА-Юниор» Николай Нацвлишвили признан лучшим игроком января в Единой молодёжной лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Хочу поблагодарить всю команду и наш тренерский штаб за оказанное доверие и помощь. Без них я бы точно не смог показать данный результат. У нас был тяжёлый месяц, очень сложные соперники. Несколько наших матчей и вовсе решались в самом конце, и только с помощью командной игры мы смогли «выгрызть» все эти победы! Надеюсь, что продолжим в том же духе и больше не разочаруем наших болельщиков», – приводит слова Нацвлишвили пресс-служба армейцев.

Напомним, в минувшем месяце Николай Нацвлишвили провёл восемь матчей, во всех встречах «ЦСКА-Юниор» одержал победу. В среднем за игру Нацвлишвили набирал 16,3 очка, 5,0 подбора, 2,6 передачи, 2,3 перехвата, 1,2 блок-шота и 18,1 балла за эффективность.