Источник: в «Лейкерс» не отреагировали на поведение Леброна Джеймса

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не стало реагировать на последние действия своего лидера Леброна Джеймса. Об этом сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«На данный момент «Лейкерс», как мне сообщили источники, никак не отреагировали на маневры Леброна, в том числе на то, что он накинул на себя полотенце «Никс» на игре в Нью-Йорке. Проблема «Лейкерс» в том, что у них осталась всего пара драфт-активов, и они просто хотят их удержать», – заявил Уиндхорст.

Ранее лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Нью-Йорк Никс» (113:105) в рамках регулярного чемпионата НБА дал интервью, окутавшись в полотенце с символикой соперника. Также лёгкий форвард «Лейкерс» в соцсетях опубликовал эмодзи «Статуи Свободы» и короны. «Статуя Свободы» является главным символом Нью-Йорка, в котором играет местная команда «Никс».