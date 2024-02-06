Донован Митчелл станет участником конкурса трёхочковых бросков на МВЗ НБА

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Атакующий защитник команды «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл станет участником конкурса трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания заявил, что участниками конкурса трёхочковых бросков на Матче всех звёзд также станут:

Тайриз Халибёртон, «Индиана Пэйсерс»;

Джейлен Брансон, «Нью-Йорк Никс»;

Лаури Маркканен, «Юта Джаз»;

Малик Бизли, «Милуоки Бакс».

Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится 18 февраля.

Ранее Донован Митчелл был дисквалифицирован во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» после того, как полез в драку с форвардом оппонентов Заком Коллинсом.