Джарреду Вандербилту диагностировали растяжение связок стопы

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт получил травму правой стопы.

Как сообщает журналист Дэйв Макменамин в соцсетях, после консультации с несколькими специалистами у Джареда Вандербильта диагностировали растяжение связок правой стопы. Отмечается, что врачи команды проведут повторный осмотр спортсмена примерно через 3-4 недели.

Напомним, 24-летний Джарред Вандербилт перед началом сезона заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 48 млн. Вандербилт получил повреждение стопы в первой половине игры с «Бостон Селтикс» (114:105).

«Лос-Анджелес Лейкерс» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, в активе команды 26 побед в 51 матче.