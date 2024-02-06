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«Голден Стэйт» одержал победу над «Бруклином», Стефен Карри набрал 29 очков

«Голден Стэйт» одержал победу над «Бруклином», Стефен Карри набрал 29 очков
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Сегодня, 6 февраля, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости победили со счётом 109:98.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, пять подборов и три результативных передач. Его партнёр по команде Джонатан Куминга отметился 28 очками, 10 подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Брандин Подзиемски (15).

Самым результативным игроком в составе «Атланты» стал защитник Кэм Томас. Он набрал 18 очков, совершил пять подборов и три передачи. Центровой Ник Клэкстон отметился 15 очками, пятью подборами и одной передачей.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Томас - 18, О'Нил - 15, Клэкстон - 15, Бриджес - 13, Джонсон - 13, Смит - 12, Динвидди - 9, Уокер - 3, Уотфорд, Джайлс, Шарп, Финни-Смит
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Куминга - 28, Подзиемски - 15, Santos - 9, Томпсон - 8, Грин - 8, Муди - 4, Шарич - 3, Киньонес - 3, Луни - 2, Джозеф, Джексон-Дэвис
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