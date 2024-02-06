«Голден Стэйт» одержал победу над «Бруклином», Стефен Карри набрал 29 очков

Сегодня, 6 февраля, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости победили со счётом 109:98.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, пять подборов и три результативных передач. Его партнёр по команде Джонатан Куминга отметился 28 очками, 10 подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Брандин Подзиемски (15).

Самым результативным игроком в составе «Атланты» стал защитник Кэм Томас. Он набрал 18 очков, совершил пять подборов и три передачи. Центровой Ник Клэкстон отметился 15 очками, пятью подборами и одной передачей.