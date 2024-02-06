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«Кливленд» одержал 14 побед в последних 15 матчах

«Кливленд» одержал 14 побед в последних 15 матчах
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Сегодня, 6 февраля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Кливленд Кавальерс» одержал убедительную победу на своей площадке в матче с «Сакраменто Кингз» (136:110). Эта победа стала для подопечных Джея Би Бикерстаффа 14-й в последних 15 матчах.

Статистика игроков «Кливленда» в матче с «Сакраменто»:

  • Донован Митчелл: 29 очков, 11/20 FG (5/11 трёхочковые);
  • Джарретт Аллен: 19 очков, 7 подборов, 8/10 FG;
  • Макс Страс: 22 очка, 8/13 FG (6/10 трёхочковые);
  • Эван Мобли: 11 очков, 14 подборов, восемь передач.

После 48 игр «Кливленд» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 32 победы при 16 поражениях. Возглавляет таблицу «Бостон Селтикс» — 38 побед, 12 поражений.

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