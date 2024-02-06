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Остин Риверс объяснил, почему Бронни Джеймсу лучше не играть в одной команде с Леброном

Остин Риверс объяснил, почему Бронни Джеймсу лучше не играть в одной команде с Леброном
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Остин Риверс рассказал, почему он против того, чтобы Бронни Джеймс играл в одной команде со своим отцом Леброном Джеймсом.

«Я не хочу видеть, как Бронни играет со своим отцом. Я прошёл через нечто подобное… Что происходит, так это то, что все начинают дискредитировать всё, что ты сделал… Я не хочу, чтобы этот негатив был направлен на него, он этого не заслуживает», — приводит слова Риверса Clutch Points.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.

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