Остин Риверс объяснил, почему Бронни Джеймсу лучше не играть в одной команде с Леброном

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Остин Риверс рассказал, почему он против того, чтобы Бронни Джеймс играл в одной команде со своим отцом Леброном Джеймсом.

«Я не хочу видеть, как Бронни играет со своим отцом. Я прошёл через нечто подобное… Что происходит, так это то, что все начинают дискредитировать всё, что ты сделал… Я не хочу, чтобы этот негатив был направлен на него, он этого не заслуживает», — приводит слова Риверса Clutch Points.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.