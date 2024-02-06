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Сэлли рассказал, какие льготы должна предоставлять НБА для игроков

Сэлли рассказал, какие льготы должна предоставлять НБА для игроков
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Бывший игрок НБА Джон Сэлли считает, что НБА должна предоставлять игрокам машину, квартиру, сопровождающих и охрану, как в Европе.

Джон Сэлли в прошлом заявлял, что НБА должна предоставлять игрокам дополнительные льготы наряду с зарплатой. Во время выступления на телеканале Vlad TV Салли спросили об этих комментариях, и его позиция по этому вопросу не изменилась.

Сэлли — первый игрок в истории НБА, выигравший чемпионский титул с тремя разными командами. Долгое время был он ведущим телевизионного шоу The Best Damn Sports Show Period на спортивном канале Fox Sports Net. С середины 1990-х годов — актёр эпизодических ролей в кино и на телевидении.

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