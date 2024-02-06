«Приятно, что тренеры ценят мой талант». Баскетболист «Зенита» Хантер — о попадании на МВЗ

Баскетболист «Зенита» Винс Хантер прокомментировал своё попадание на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Он был выбран тренерами лиги.

«Я очень рад получить приглашение на Матч всех звёзд в свой третий сезон в Единой лиге ВТБ. Это, конечно, большая честь — попасть туда. Возможность показать свой талант, насладиться игрой — это действительно здорово, так что я жду с нетерпением.

Для меня важно, что меня в принципе пригласили. Было приятно осознать, что тренеры всей лиги ценят мой талант и им нравится моя игра. Но думаю, что особенной разницы между выбором фанатами и тренерами нет, ведь ты всё равно попадаешь на МВЗ.

Мне нравится играть с Трентом Фрейзером и Томасом Эртелем, ведь они здорово помогают и облегчают мне работу на паркете. Но во время Матча всех звёзд я не хочу играть с этими парнями (смеётся). Шучу. Я буду в команде с Томасом, это будет весело — сыграть совсем в другой баскетбол, не такой серьёзный», — сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ранее Хантер выступал за «Автодор» и УНИКС, но до этого не вызывался на звёздный уикенд. Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт в Москве 18 февраля.