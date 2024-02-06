Баскетболист «Руны» Иванович: наша цель — выйти в плей-офф

Сербский баскетболист «Руны» Никола Иванович рассказал о цели команды на этот сезон Единой лиги ВТБ.

«Мы молодая, но амбициозная команда. В этом году наша цель выйти в плей-офф, несмотря на то что мы первый сезон в лиге. Для клуба очень важно произвести хорошее впечатление. Наша команда достойна плей-офф», — приводит слова Ивановича сербское издание meridiansport.

Напомним, «Руна» завершила первую часть чемпионата на девятой строчке турнирной таблицы (11 побед — 15 поражений). Команда выступит на втором этапе в группе Б.

Её соперниками станут «Самара», «Уралмаш», «Автодор», «Астана» и МБА.

На втором этапе команды сыграют между собой в два круга. Команды из группы А напрямую квалифицируются в плей-офф. Четыре лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа примут участие в новом для лиги этапе турнира — плей-ин за два оставшихся места в плей-офф. Это будет заключительная часть турнира, в которой выступят восемь команд.