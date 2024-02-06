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Игрок «Руны» Иванович заявил, что тренер «Голден Стэйт» спас его карьеру

Игрок «Руны» Иванович заявил, что тренер «Голден Стэйт» спас его карьеру
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Сербский баскетболист «Руны» Никола Иванович высказался по поводу ушедшего из жизни Деяна Милоевича, который работал помощником главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

«Это была очень печальная новость для всех нас. Я думаю, что реакция всех людей, не только в нашей стране, но и в Америке, показывает его величие. Этот человек спас мою карьеру и оказал на меня огромное влияние. До того, как я пришёл в «Мегу», был большой знак вопроса о том, как я буду развиваться. Они дали мне шанс, я провёл отличный сезон, а затем моя карьера пошла в гору», — приводит слова Ивановича сербское издание meridiansport.

Напомним, сперва Деяна Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем, которые возникли со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник, 16 января, вечером. Впоследствии пресс-служба «Голден Стэйт Уорриорз» сообщила печальную новость о том, что тренер скончался в больнице. Команда выразила слова поддержки семье и близким тренера.

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