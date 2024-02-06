Энтони Дэвис рассказал, о чём он переписывался с Коби Брайантом

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о своей переписке с легендарным Коби Брайантом.

«Был период, когда он посылал парням сообщения типа «MVP в этом году» или «DPOY в этом году». Помню, как в один год он не написал мне и я подумал: «Какого чёрта?» И тогда я сам написал ему. И он дал мне целый список вещей, которые мне нужно поменять.

Я счастлив, просто играя за «Лейкерс», организацию, в которой он играл 20 лет и оставил здесь своё наследие,. Надеть форму «Лейкерс» и в каком-то смысле стать частью этого — лучшего чувства не придумаешь», — приводит слова Дэвиса Clutch Points.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. За свою профессиональную карьеру Брайант пять раз выиграл НБА в составе «Лейкерс» (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Вместе со сборной атакующий защитник дважды стал олимпийским чемпионом (Пекин — 2008, Лондон — 2012), а также был чемпионом Америки (Лас-Вегас в 2007-м).