Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бурк — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид перенёс операцию и пройдёт повторное обследование примерно через четыре недели

Эмбиид перенёс операцию и пройдёт повторное обследование примерно через четыре недели
Аудио-версия:
Комментарии

Камерунский форвард, лидер команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид перенёс операцию на левом мениске и пройдёт повторное обследование примерно через четыре недели. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в социальной сети Х (бывший Twitter).

То, как будет проходить восстановление Эмбиида в ближайшие несколько недель, будет иметь первостепенное значение, но по-прежнему существует мнение, что шансы на возвращение баскетболиста в этом сезоне пока не сведены к нулю.

Напомним, Эмбиид получил травму после падения на левую ногу форварда соперников Жонатана Куминги. Ранее он только восстановился после травмы колена. В текущем сезоне НБА Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 передачи.

Материалы по теме
Эмбиид сломался — в битве за MVP нет интриги? Теперь на эту награду всего один претендент
Эмбиид сломался — в битве за MVP нет интриги? Теперь на эту награду всего один претендент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android