Эмбиид перенёс операцию и пройдёт повторное обследование примерно через четыре недели

Камерунский форвард, лидер команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид перенёс операцию на левом мениске и пройдёт повторное обследование примерно через четыре недели. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в социальной сети Х (бывший Twitter).

То, как будет проходить восстановление Эмбиида в ближайшие несколько недель, будет иметь первостепенное значение, но по-прежнему существует мнение, что шансы на возвращение баскетболиста в этом сезоне пока не сведены к нулю.

Напомним, Эмбиид получил травму после падения на левую ногу форварда соперников Жонатана Куминги. Ранее он только восстановился после травмы колена. В текущем сезоне НБА Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 передачи.