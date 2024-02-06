Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бурк — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Пармы» ударил баскетболиста ЦСКА головой по лицу в матче ДЮБЛ

Игрок «Пармы» ударил баскетболиста ЦСКА головой по лицу в матче ДЮБЛ
Комментарии

Баскетболист пермской «Пармы» Денис Толченицын применил грубой приём против игрока московского ЦСКА Ростислава Гусева в матче Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). Толченицын ударил Гусева головой по лицу в ходе разгоревшегося на площадке конфликта.

Игрок юношеской «Пармы» ударил баскетболиста ЦСКА головой:

Напомним, взрослые команды ЦСКА и «Пармы» выступают в Единой лиге ВТБ. В этом турнире завершился первый этап регулярного чемпионата. И москвичи, и пермяки вошли в элитную шестёрку по итогам прошедшей стадии Единой лиги.

ЦСКА занял первое место. Столичный коллектив одержал 22 победы и потерпел четыре поражения после 26 проведённых матчей. «Парма» завершила первый этап на шестой позиции с 15 победами и 11 поражениями.

Материалы по теме
Дорогу молодым. Топ-3 игрока Единой лиги не старше 23 лет
Дорогу молодым. Топ-3 игрока Единой лиги не старше 23 лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android