Игрок «Пармы» ударил баскетболиста ЦСКА головой по лицу в матче ДЮБЛ

Баскетболист пермской «Пармы» Денис Толченицын применил грубой приём против игрока московского ЦСКА Ростислава Гусева в матче Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). Толченицын ударил Гусева головой по лицу в ходе разгоревшегося на площадке конфликта.

Игрок юношеской «Пармы» ударил баскетболиста ЦСКА головой:

Напомним, взрослые команды ЦСКА и «Пармы» выступают в Единой лиге ВТБ. В этом турнире завершился первый этап регулярного чемпионата. И москвичи, и пермяки вошли в элитную шестёрку по итогам прошедшей стадии Единой лиги.

ЦСКА занял первое место. Столичный коллектив одержал 22 победы и потерпел четыре поражения после 26 проведённых матчей. «Парма» завершила первый этап на шестой позиции с 15 победами и 11 поражениями.