«Пари НН» оказался сильнее «Руны» в матче 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 6 февраля, прошёл первый матч четвертьфинала Кубка России по баскетболу между московской «Руной» и командой «Пари Нижний Новгород». Встреча была проведена в Москве. Гости одержали победу со счётом 88:79.

Стартовая четверть осталась за нижегородцами — 17:12. К большому перерыву «Пари НН» увеличил своё преимущество ещё на четыре очка. По итогам третьей десятиминутки «Руна» сократила отставание до двух очков, но в последней четверти москвичи не смогли перевернуть ход игры.

Второй четвертьфинальный матч между этими командами пройдёт в следующую субботу, 17 февраля. По его итогам станет известно, какой из этих коллективов выступит в полуфинале Кубка России. Отметим, что на текущей стадии 1/4 финала в розыгрыше турнира остались лишь команды Единой лиги ВТБ.