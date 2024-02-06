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Дрэймонд Грин раскритиковал НБА за решение о главном тренере команды Востока на МВЗ

Дрэймонд Грин раскритиковал НБА за решение о главном тренере команды Востока на МВЗ
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил непонимание в связи с решением Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назначить на пост главного тренера команды Восточной конференции Дока Риверса. Эта команда выступит на Матче всех звёзд.

«Если бы сегодня обменяли игрока, который участвует в Матче всех звёзд, он бы всё равно был участником этого мероприятия. Эдриана Гриффина уволили две недели назад — почему бы ему не тренировать сборную Востока на Матче всех звёзд? Работа была сделана, поэтому я не совсем понимаю это», — сказал Грин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, 23 января стало известно об увольнении Эдриана Гриффина с поста главного тренера «Милуоки Бакс». Позже на его место был назначен Док Риверс.

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