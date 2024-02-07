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Кавай Леонард прокомментировал возможное вступление в клуб «50-40-90»

Кавай Леонард прокомментировал возможное вступление в клуб «50-40-90»
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался о своём возможном появлении в клубе «50-40-90» по итогам сезона.

«Я имею в виду, что я хочу сделать каждый бросок, который я делаю, я думаю, что каждый игрок делает это. Но я не играю ради цифр. Я играю в ту же игру, независимо от того, получится или нет», – приводит слова Леонарда Fadeaway World.

Отметим, что Леонард набирает в среднем 24,4 очка, 6,3 подбора и 3,7 передачи при 53,3% с игры, 45,7% с трёхочковой игры и 89,2% с линии.

Таким образом, Леонард может войти в так называемый клуб «50-40-90». Иными словами: список исполнителей, которые по ходу отдельного первенства реализовали бы как минимум 50% бросков с игры, 40% трёхочковых и 90% штрафных. Последним, кто вступил в этот клуб, был Кевин Дюрант в прошлом году.

На данный момент «Клипперс» с 83 очками находятся на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА.

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06 февраля 2024, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
144 : 149
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Хантер - 27, Янг - 25, Мюррей - 21, Оконгву - 18, Бей - 18, Богданович - 16, Джонсон - 9, Фернанду - 7, Мэттьюз - 3, Форрест, Миллз, Гриффин, Мэтьюз
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 36, Харден - 30, Джордж - 18, Уэстбрук - 13, Коффи - 13, Пауэлл - 13, Тайс - 9, Мэнн - 9, Пламли - 8, Бостон, Хиланд, Такер, Браун
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