Кавай Леонард прокомментировал возможное вступление в клуб «50-40-90»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался о своём возможном появлении в клубе «50-40-90» по итогам сезона.

«Я имею в виду, что я хочу сделать каждый бросок, который я делаю, я думаю, что каждый игрок делает это. Но я не играю ради цифр. Я играю в ту же игру, независимо от того, получится или нет», – приводит слова Леонарда Fadeaway World.

Отметим, что Леонард набирает в среднем 24,4 очка, 6,3 подбора и 3,7 передачи при 53,3% с игры, 45,7% с трёхочковой игры и 89,2% с линии.

Таким образом, Леонард может войти в так называемый клуб «50-40-90». Иными словами: список исполнителей, которые по ходу отдельного первенства реализовали бы как минимум 50% бросков с игры, 40% трёхочковых и 90% штрафных. Последним, кто вступил в этот клуб, был Кевин Дюрант в прошлом году.

На данный момент «Клипперс» с 83 очками находятся на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА.