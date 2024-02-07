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После поражений «Оклахомы» и «Миннесоты» определился новый лидер Запада в НБА

После поражений «Оклахомы» и «Миннесоты» определился новый лидер Запада в НБА
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В ночь с 6 на 7 февраля мск состоялись матчи очередного игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации. В чикагском «Юнайтед-центре» «Миннесота Тимбервулвз» уступили «Чикаго Буллз» со счётом 123:129 OT. На арене «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити «Оклахома-Сити Тандер» потерпели поражение от «Юты Джаз» со счётом 117:124.

Поражения «Миннесоты» и «Оклахома-Сити» привели к смене лидера Западной конференции. На первую строчку поднялись не игравшие сегодня «Лос-Анджелес Клипперс», которые смогли опередить обоих конкурентов благодаря ухудшению их показателя соотношения побед к сыгранным матчам.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

По итогам игрового дня 7 февраля у «Клипперс» 34 победы при 15 поражениях и показатель побед 0,694, у «Тандер» и «Тимбервулвз» по 35 побед при 16 поражениях и показатель побед 0,686, как и у не игравших сегодня «Денвер Наггетс».

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
129 : 123
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Уайт - 33, Дерозан - 33, Вучевич - 24, Драммонд - 16, Крэйг - 7, Досунму - 6, Картер - 5, Карузо - 3, Филлипс - 2, Битим, Саного, Терри, Тэйлор, Дрелл
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 38, Таунс - 33, Макдэниелс - 13, Гобер - 12, Рид - 10, Конли - 9, Маклафлин - 3, Александер-Уолкер - 3, Андерсон - 2, Мур, Майнотт, Милтон, Браун, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
124 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Маркканен - 33, Коллинс - 22, Джордж - 16, Секстон - 14, Кларксон - 12, Олиник - 10, Данн - 8, Кесслер - 4, Саманич - 3, Фонтеккио - 2, Хортон-Такер, Юртсевен
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Уильямс - 26, Холмгрен - 22, Дорт - 10, Уиггинс - 9, Гидди - 8, Дженг - 8, Уильямс - 3, Уоллес - 3, Уотерс III, Покушевски, Манн, Мицич, Уильямс
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