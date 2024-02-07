После поражений «Оклахомы» и «Миннесоты» определился новый лидер Запада в НБА

В ночь с 6 на 7 февраля мск состоялись матчи очередного игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации. В чикагском «Юнайтед-центре» «Миннесота Тимбервулвз» уступили «Чикаго Буллз» со счётом 123:129 OT. На арене «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити «Оклахома-Сити Тандер» потерпели поражение от «Юты Джаз» со счётом 117:124.
Поражения «Миннесоты» и «Оклахома-Сити» привели к смене лидера Западной конференции. На первую строчку поднялись не игравшие сегодня «Лос-Анджелес Клипперс», которые смогли опередить обоих конкурентов благодаря ухудшению их показателя соотношения побед к сыгранным матчам.
По итогам игрового дня 7 февраля у «Клипперс» 34 победы при 15 поражениях и показатель побед 0,694, у «Тандер» и «Тимбервулвз» по 35 побед при 16 поражениях и показатель побед 0,686, как и у не игравших сегодня «Денвер Наггетс».
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