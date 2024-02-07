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Кевин Дюрант исполнил эффектный данк через Янниса Адетокунбо

Кевин Дюрант исполнил эффектный данк через Янниса Адетокунбо
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Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» отметился шикарным броском сверху через лидера «оленей» Янниса Адетокунбо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, Дюрант является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», при этом Кевин дважды становился самым ценным игроком (MVP) финальной серии. В свою очередь, Адетокунбо является двукратным MVP и чемпионом ассоциации в составе «Милуоки Бакс».

Матч между «Финиксом» и «Милуоки» завершился победой хозяев паркета со счётом 114:106. Дюрант оформил дабл-дабл с 28 очками и 10 результативными передачами. Адетокунбо стал самым результативным игроком матча с 34 очками.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Букер - 32, Дюрант - 28, Бил - 25, Нуркич - 10, Аллен - 8, Бол - 4, Гордон - 3, Гудвин - 2, Ойбанкс - 2, Окоги, Мету, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп, Литтл, Азубуике
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Бисли - 22, Коннотон - 12, Пэйн - 11, Краудер - 10, Миддлтон - 6, Лопес - 6, Портис - 5, Боучэмп, Грин, Адетокунбо, Джексон
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