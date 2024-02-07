Кевин Дюрант исполнил эффектный данк через Янниса Адетокунбо

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Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» отметился шикарным броском сверху через лидера «оленей» Янниса Адетокунбо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, Дюрант является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», при этом Кевин дважды становился самым ценным игроком (MVP) финальной серии. В свою очередь, Адетокунбо является двукратным MVP и чемпионом ассоциации в составе «Милуоки Бакс».

Матч между «Финиксом» и «Милуоки» завершился победой хозяев паркета со счётом 114:106. Дюрант оформил дабл-дабл с 28 очками и 10 результативными передачами. Адетокунбо стал самым результативным игроком матча с 34 очками.