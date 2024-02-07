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«Финикс» обыграл «Милуоки» с дабл-даблами Адетокунбо и Дюранта

«Финикс» обыграл «Милуоки» с дабл-даблами Адетокунбо и Дюранта
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В ночь с 6 на 7 февраля мск на паркете «Футпринт Центра» в американском Финиксе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Финикс Санз» победили «Милуоки Бакс» со счётом 114:106.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая половина встречи прошла в равной борьбе — по итогам первой четверти гости выигрывали одно очко, и к большому перерыву эта дистанция сохранилась. Переломной стала третья четверть, после которой «Санз» смогли оторваться на шесть очков. В концовке встречи хозяева упрочили своё преимущество.

Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), который оформил дабл-дабл, набрав 34 очка при 10 подборах. Кевин Дюрант («Финикс») также сделал дабл-дабл — 28 очков при 10 подборах, его одноклубник Девин Букер набрал 32 очка.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Букер - 32, Дюрант - 28, Бил - 25, Нуркич - 10, Аллен - 8, Бол - 4, Гордон - 3, Гудвин - 2, Ойбанкс - 2, Окоги, Мету, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп, Литтл, Азубуике
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Бисли - 22, Коннотон - 12, Пэйн - 11, Краудер - 10, Миддлтон - 6, Лопес - 6, Портис - 5, Боучэмп, Грин, Адетокунбо, Джексон
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