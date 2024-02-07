«Финикс» обыграл «Милуоки» с дабл-даблами Адетокунбо и Дюранта

В ночь с 6 на 7 февраля мск на паркете «Футпринт Центра» в американском Финиксе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Финикс Санз» победили «Милуоки Бакс» со счётом 114:106.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе — по итогам первой четверти гости выигрывали одно очко, и к большому перерыву эта дистанция сохранилась. Переломной стала третья четверть, после которой «Санз» смогли оторваться на шесть очков. В концовке встречи хозяева упрочили своё преимущество.

Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), который оформил дабл-дабл, набрав 34 очка при 10 подборах. Кевин Дюрант («Финикс») также сделал дабл-дабл — 28 очков при 10 подборах, его одноклубник Девин Букер набрал 32 очка.