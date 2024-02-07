Попович: мы имеем полное право надеяться, что Вембаньяма выиграет титул быстрее Джордана

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович дал комментарий по поводу молодого центрового команды Виктора Вембаньямы.

«Люди не понимают, что всё не приходит сразу. Дело не только в таланте Виктора. Майкл Джордан выиграл свой первый титул на седьмом году жизни. Никола Йокич только что выиграл свой первый перстень, и на это у него ушло восемь лет.

Мы имеем полное право надеяться, что у Виктора все пойдёт быстрее, но нельзя пропускать этапы взросления.

Чтобы построить команду, нужно время. Если бы это было так просто, то каждый год у вас был бы другой чемпион. На протяжении последних 20 лет у нас были одни и те же организации. Наш цикл успеха был долгим и длился более трёх десятилетий. В какой-то момент приходится начинать с нуля. Именно здесь мы и находимся сегодня», — приводит слова Поповича Sportskeeda.