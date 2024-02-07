Эксперт назвал гипотетически «самый интересный обмен в истории НБА» с участием Леброна

Известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс назвал «самый интересный обмен в истории баскетбола», который мог бы случиться.

«Мне очень нравится один вариант, но он не состоится. Самый интересный обмен для баскетбола — это если Леброна Джеймса обменяют в «Уорриорз», и это будут Куминга и Клэй, и, возможно, какой-то обмен пиками в дальнейшем. Просто мы возьмем Леброна на три месяца, а потом он станет свободным агентом», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.

С 2018 года Леброн Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс». До этого в своей карьере он играл только за два клуба НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит».

На данный момент «Лейкерс» идут на девятом месте в Западной конференции. На их счету 27 побед при 25 поражениях.