«Не пожелаю тот кошмар никому». Бриттни Грайнер представила книгу о российской тюрьме

Известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер, выступавшая в России за УГМК, анонсировала свою новую книгу. Она будет посвящена её заключению в российской тюрьме.

«Возвращение домой». 7 мая 2024 года. Это история надежды и выживания, о том, что было до и после. Когда я готовилась отправиться в Россию – место, которое я называла своим вторым домом, я была взволнована возможностью выиграть ещё один титул. В течение восьми сезонов я играла там, побеждала и просто жила. Но однажды, будучи на другом конце света, я проснулась в таком состоянии, которого никому бы не пожелала.

«Возвращение домой» – это дневник моей сердечной боли и сожалений. Но в конечном счёте эта книга – история о том, как моя семья, моя вера и поддержка миллионов людей, которые сплотились ради моего спасения, помогли мне пережить тот кошмар», — написала Грайнер на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из соцсетей Бриттни Грайнер

Баскетболистку заключили под стражу в феврале 2022 года за транспортировку запрещённых веществ. На свободу Бриттни вышла в рамках обмена заключёнными между Россией и США в декабре 2022 года.

Представление Грайнер перед Матчем всех звёзд женской НБА: