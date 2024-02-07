Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лондон Лайонс — Вулвз. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У него не было недостатков». Леброн Джеймс высказался о Коби Брайанте

«У него не было недостатков». Леброн Джеймс высказался о Коби Брайанте
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«У него не было недостатков. Просто нужно было быть начеку на протяжении всех минут, которые он играл, а это, скорее всего, 40+. Нельзя было отрываться от игры, потому что он был неутомим на паркете каждую ночь», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. За свою профессиональную карьеру Брайант пять раз выиграл НБА в составе «Лейкерс» (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Вместе со сборной атакующий защитник дважды стал олимпийским чемпионом (Пекин-2008, Лондон-2012), а также был чемпионом Америки (Лас-Вегас в 2007-м).

Материалы по теме
Эксперт назвал гипотетически «самый интересный обмен в истории НБА» с участием Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android