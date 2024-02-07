«У него не было недостатков». Леброн Джеймс высказался о Коби Брайанте

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«У него не было недостатков. Просто нужно было быть начеку на протяжении всех минут, которые он играл, а это, скорее всего, 40+. Нельзя было отрываться от игры, потому что он был неутомим на паркете каждую ночь», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. За свою профессиональную карьеру Брайант пять раз выиграл НБА в составе «Лейкерс» (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Вместе со сборной атакующий защитник дважды стал олимпийским чемпионом (Пекин-2008, Лондон-2012), а также был чемпионом Америки (Лас-Вегас в 2007-м).