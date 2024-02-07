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Кирилл Савин стал третьим участником конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд

Кирилл Савин стал третьим участником конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд
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Защитник «Руны» Кирилл Савин примет участие в конкурсе трёхочковых бросков, который пройдёт в рамках Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Савин в нынешнем сезоне реализует 36,2% трёхочковых, всего на его счету 38 успешных бросков из-за дуги.

Отметим, что Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля текущего года. Он будет проведён в Москве на местной «ВТБ Арене».

Ранее стало известно, что защитник казахстанской «Астаны» Карвел Андерсон оказался первым участником конкурса трёхочковых бросков, который пройдёт в рамках Матча всех звёзд Единой лиги. В нынешнем сезоне американский баскетболист реализует 40,2% дальних бросков. На его счету 82 точных трёхочковых выстрела. Вторым участником стал форвард «Енисея» Бо Бич.

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