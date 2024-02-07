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Суперзвезда НФЛ рассказал, чем он похож на Стефа Карри

Суперзвезда НФЛ рассказал, чем он похож на Стефа Карри
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Игрок в американский футбол из клуба «Канзас Чифс» Патрик Махоумс сравнил себя с лидером «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«Если бы я играл в баскетбол, я был бы таким же, как Стеф Карри. У меня есть бросок. Мне просто нужно получить пару дополнительных повторений, пару бросков, и я буду бросать так же, как он. Вот кем бы я был», — приводит слова Махоумса SI.com.

Сегодня, 7 февраля, Стефен Карри достиг отметки в 3600 реализованных трёхочковых бросков и в НБА. Ранее Карри установил абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых в истории НБА. В декабре 2021 года в матче с «Нью-Йорк Никс» баскетболист реализовал трёхочковый бросок, ставший 2974-м в его карьере. Карри превзошёл рекорд Рэя Аллена, завершившего карьеру после сезона-2013/2014.

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