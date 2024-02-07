«Самара» сыграет матч Кубка России с «Зенитом» всего с тремя игроками основы

Баскетбольный клуб «Самара» отправился на выездной матч Кубка России с «Зенитом» всего с тремя игроками основного состава. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Компанию игрокам основы Юрию Умрихину, Ивану Викторову и Никите Звереву составили делегированные из молодёжки Андрей Маскаев, Дмитрий Куимов, Даниил Волков, Илья Зайцев, Егор Чирков и Денис Першин.

Руководить командой в матче с «Зенитом» будут Владислав Коновалов и Александр Полинкевич.

Заявленные для участия в Кубке России Никола Ребич и Хейден Далтон, так же как Джастин Роберсон, Джавонтэ Хокинс, Александр Гудумак, Илья Платонов, Александр Разумов и Михаил Кулагин в настоящий момент в Самаре восстанавливаются от микроповреждений и занимаются по индивидуальным программам под руководством главного тренера Дражена Анзуловича», — говорится в заявлении пресс-службы.