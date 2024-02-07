Единая лига представила промо-ролик к Матчу всех звёзд

Единая Лига ВТБ на своём YouTube-канале представила промо-ролик к Матчу Всех Звезд 2024.

«Для нас всех баскетбол – это не только лучшая игра с мячом, но и искусство, а игроки – настоящие художники на паркетном холсте. Съемка промо проходила в Пушкинском музее, где среди экспонатов также засветился и мяч, которым звездные команды сыграют уже на следующей неделе», — говорится в описании к видео.

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Отметим, что Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля текущего года. Он будет проведён в Москве на местной «ВТБ Арене».