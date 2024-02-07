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Кайри Ирвинг высказал своё отношение к матчам с «Бруклином»

Кайри Ирвинг высказал своё отношение к матчам с «Бруклином»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг после матча с «Бруклин Нетс» рассказал, как он относится к матчам с командами, за которые выступал ранее.

«Я не знаю, дело в фанатах или в средствах массовой информации. Но давайте просто нормализуем эмоции, которые возникают в матчах против наших бывших команд, вместо того, чтобы придавать этому такое большое значение.

Это просто ещё один баскетбольный матч с хорошей командой. Нам стоит постараться не делать из этого нечто большее, чем оно есть. Это баскетбол, у каждой команды есть свои фанаты. Некоторым людям понравится, что я ушёл, другим нет. Всё это часть общего конгломерата, которым мы являемся как лига», — приводит слова Ирвинга Essentially Sports.

На каком месте Ирвинг?
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