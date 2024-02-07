Паоло Банкеро в одной игре от большого рекорда Трэйси Макгрэди

21-летний Паоло Банкеро проводит впечатляющий сезон. После того как в 2022 году он был выбран «Орландо Мэджик» первым номером драфта, уровень его игры только растёт. В свой второй сезон в НБА универсальный нападающий выбран на Матч всех звёзд лиги.

Несмотря на поражение «Мэджик» от «Майами Хит» со счётом 95:121 во вторник, 6 февраля, Банкеро провел сильный матч, выполнив свою роль основного бомбардира и плеймейкера команды. За 34 минуты игры Банкеро набрал 23 очка, сделал девять подборов и семь передач. Таким образом, он продлил серию, которая ставит его в число лучших игроков в истории команды.

Как сообщает пресс-служба «Орландо Мэджик» в социальной сети X (ранее Twitter), Паоло Банкеро на данный момент набрал в семи играх подряд не менее 20 очков и сделал не менее пяти передач. Это самая длинная серия в истории команды. Лишь трое игроков «Мэджик» совершили подобное ранее. По этому показателю Банкеро сравнялся с Трэйси Макгрэди, Скоттом Скайлзом и Реджи Теусом.

Однако рекорд Макгрэди более весом. Он набирал в семи играх подряд более 20 очков и сделал более пяти результативных передач, причём дважды. Тем не менее у Банкеро уже в четверг, 8 февраля, в ближайшей игре с «Сан-Антонио Спёрс» есть шанс стать единоличным рекордсменом по этому показателю.