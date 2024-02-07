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Обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст: Кайри Ирвинг разваливает суперкоманды

Обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст: Кайри Ирвинг разваливает суперкоманды
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Известный спортивный обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что Кайри Ирвинг неоднократно разваливал суперкоманды.

«Он постоянно разваливает суперкоманды. Первая – «Кливленд», Вторая – «Бостон», и самый крупный провал был в «Бруклине». Возможно, он причастен к концу эпохи суперкоманд», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

Ирвинг начал играть за «Кливленд Кавальерс» в 2011 году, через год после ухода Леброна Джеймса, а когда Джеймс вернулся в 2014 году, они вместе трижды доходили до финала плей-офф, а в 2016-м выиграли титул. Но в 2017-м после поражения от «Голден Стэйт Уорриорз» Ирвинг потребовал обмена и перешёл в «Бостон Селтикс». В то время у «Кливленда» была суперкоманда – Ирвинг, Джеймс и многократный участник Матча всех звёзд Кевин Лав, но уход Ирвинга положил начало конца этой команды.

В Бостоне он играл с молодыми Джейленом Брауном и Джейсоном Тейтумом, но успехов этот коллектив не добился. В составе «Бруклин Нетс» Ирвинг, Кевин Дюрант и Джеймс Харден не добирались даже до финала Восточной конференции, и впоследствии все трое попросили об обмене.

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