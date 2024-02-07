«Лейкерс» очень хотят, чтобы Леброн завершил карьеру в этом клубе — инсайдер Сэм Амик

«Лос-Анджелес Лейкерс» предпринимает максимальные усилия, чтобы Леброн Джеймс провёл остаток своей карьеры в пурпурно-золотой форме. Об этом заявил известный инсайдер НБА, обозреватель The Athletic Сэм Амик.

«Единственная вещь, которую сейчас действительно ждут – это его объявление относительно своего контракта. Источники в команде говорят, что «Лейкерс» настоятельно предпочли бы, чтобы Джеймс завершил карьеру в их майке. Это означает, что он придерживает все карты до тех пор, пока ситуация с его контрактом не прояснится. Руководство «Лейкерс» не питает никаких иллюзий на этот счёт», — пишет Сэм Амик в статье для The Athletic.

У 39-летнего Джеймса есть опцион на $ 51,4 млн на сезон-2024/2025, но этим летом он может отказаться от него и стать свободным агентом. На данный момент «Лейкерс» идут на девятом месте в Западной конференции с показателем 27–25.