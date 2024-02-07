Бывший игрок НБА Лу Уильямс: хочу увидеть Леброна Джеймса в конкурсе данков

Бывший игрок НБА Лу Уильямс заявил, что хочет видеть Леброна Джеймса в конкурсе данков в рамках Матча звезд НБА. По его мнению, это было бы прекрасным подарком для фанатов баскетбола.

«Я уже говорил, я хочу увидеть, как Леброн Джеймс сделает это хотя бы один раз. На протяжении всей своей карьеры он был феноменальным данкером. Джеймс должен провести хотя бы один конкурс данков перед фанатами, прежде чем завершит карьеру», — сказал Лу Уильямс в эфире ТВ-программы Run It Back.

Уик-энд всех звезд НБА пройдет в ближайшие дни. В нем примут участие самые громкие имена лиги: Яннис Адетокумбо, Никола Йокич, Джейсон Татум, Энтони Дэвис и другие. Официальный список участников конкурса данков еще не опубликован.

Леброн Джеймс многократно принимал участие в Матче всех звезд, но в основном в главной игре, а не в конкурсах по данкам или трехочковым броскам.